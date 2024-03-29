Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву Taurus и отправлять военных ФРГ на Украину

Глава правительства ФРГ также напомнил, что "Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе"

БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подтвердил свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и отправлять немецких военных на Украину.

"Более того, как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе - и это также относится к вопросу Taurus. Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО", - сказал он в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung.

"Мы также не будем отправлять своих солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает в данном контексте. Вот почему я решил так, как решил", - констатировал Шольц.

В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что "Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе". "Только на это мы тратим более €28 млрд. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько потребуется", - резюмировал Шольц.

Ранее канцлер Германии неоднократно отвергал возможность отправки крылатых ракет Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. За такую позицию его постоянно критикуют как представители германской оппозиции, так и некоторых европейских стран, прежде всего Великобритании и Франции.