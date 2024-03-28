СМИ: Киев может потерять больше территорий из-за проблем с одобрением помощи США

Эксперты отметили преимущества России в области артиллерии, в то время как ВСУ продолжают "тратить драгоценные ресурсы ПВО"

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за неспособности США выделить новый пакет помощи. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на экспертов.

"Без предоставления США дополнительной помощи [Украине] очень трудно представить, как украинцы смогут избежать потери позиций, что потенциально будет катастрофическим, когда дело дойдет до крупного российского наступления летом", - сказал порталу Джастин Бронк, эксперт по авиации из аналитического центра Royal United Services Institute. По словам военного аналитика Джорджа Барроса, если Украина не получит пополнение запасов вооружения, она "уступит территорию".

Портал также отмечает преимущества России в области артиллерии. В то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают "тратить драгоценные ресурсы ПВО", а США все еще не одобрили новую помощь, "Киев может в итоге потерять больше территорий и опытных военных", указывает Business Insider.

8 марта телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Работа находится на начальной стадии. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи.

Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по упомянутому законопроекту.