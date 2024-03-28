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ТАСС

Bloomberg: заявления Макрона об отправке войск на Украину вызвали гнев чиновников в США

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце после подписания двустороннего соглашения о безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце после подписания двустороннего соглашения о безопасности.
Источник изображения: © AFP 2024 THIBAULT CAMUS

Как подчеркивают отдельные чиновники, слова президента Франции были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, так как у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину вызвали гнев американских чиновников, опасающихся столкновения с РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Поскольку Великобритания больше не входит в Евросоюз, а правительство Германии расколото, Макрон фактически стал номинальным главой по внешней политике, однако не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов, пишет агентство. Его слова о необходимости присутствия войск на Украине разгневали американских чиновников, пишет Bloomberg. Они в частном порядке отмечают, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Россией, утверждает агентство.

Как подчеркивают отдельные чиновники, слова Макрона были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, так как у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине, пишет Bloomberg.

В конце февраля президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте. 

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Германия
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США
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Проекты
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