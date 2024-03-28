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ТАСС

В Запорожье сообщили о старте производства антенн для комплексов радиоэлектронной борьбы

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

На базе местных предприятий с 2023 года также выпускаются беспилотные летательные аппараты, которые поставляются российским войскам в зону спецоперации

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Антенны для комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали производить в Запорожской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Евгений Балицкий.

На базе запорожских предприятий с прошлого года выпускаются беспилотные летательные аппараты, которые поставляются российским войскам в зону СВО.

"У нас два основных вида [БПЛА]. Один ударный, один разведывательный, на базе батальона Судоплатова (запорожский добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова - прим. ТАСС) сегодня развиваются. Школа работает в полном объеме. Обучаем и операторов, и инженерный состав. Беспилотник противника изучаем для того, чтобы можно было его переделывать, перестраивать, заменять, использовать батареи. Развиваем сегодня еще одно направление. Это антенны, РЭБовские антенны, расположение их по линии фронта", - сказал Балицкий.

Губернатор ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ в Запорожской области готовы противостоять созданным Киевом войскам по использованию беспилотников. Для этого в регионе строят укрепленные опорные пункты и наращивают производство собственных БПЛА. 

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