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ТАСС

Politico: Киев обеспокоен тем, что Байден стал реже упоминать Украину в конце 2023 года

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

По информации газеты, президент США в последние месяцы 2023 года сместил внимание в публичных заявлениях с темы Украины "на войну Израиля и ХАМАС"

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Украинские власти обеспокоены тем, что президент США Джо Байден в конце 2023 года в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке стал упоминать тему конфликта на Украине реже, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источника, "офис президента Украины Владимира Зеленского был обеспокоен, когда внимание Байдена переключилось на Израиль". "Затем украинские должностные лица стали бить тревогу из-за замедления поступления западной помощи, нехватки боеприпасов и других проблем, зависящих от поддержки со стороны США и союзников", - отмечается в материале. В нем подчеркивается, что "Киев хочет больше внимания" со стороны главы вашингтонской администрации.

Согласно подсчетам журналистов издания, американский лидер с января 2023 года по 7 октября 2023 года в среднем упоминал конфликт на Украине 32 раза в месяц во время выступлений и в письменных заявлениях. После 7 октября, когда произошла вылазка радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, и до января 2024 года Байден упоминал конфликт на Украине в среднем меньше 22 раз в месяц. В этот период он примерно в два раза чаще касался темы Израиля. В феврале 2024 года американский лидер говорил об Украине 38 раз.

Как отметило в связи с этим издание, "Байден в последние месяцы 2023 года сместил внимание в публичных заявлениях" с темы Украины "на войну Израиля и ХАМАС". В материале приводятся слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, которая заверила, что вашингтонская администрация по-прежнему относит тему Украины к числу приоритетных.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
США
Украина
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