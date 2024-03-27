В НАТО заявили, что Киев получит F-16 летом, но они не станут "серебряной пулей"

Глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр повторил, что считает "нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры" в глубине территории России "законными военными целями"

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Украина получит первые самолеты F-16 летом, но они не станут "серебряной пулей", то есть оружием, способным решить все проблемы Киева. Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, комментируя в интервью телеканалу "Дождь" (признан иностранным агентом) итоги своей поездки в Киев 21 марта.

"Не существует одного вида оружия, которое может все решить. F-16 не является серебряной пулей, F-16 Украине дадут, но сложности будут в том, что недостаточно просто обучить пилотов и механиков, но нужно обеспечить всю логистику, обеспечить самолеты запчастями и оружием, - сказал он. - Те страны, которые ведут переговоры, утверждают, что они намерены поставить эти самолеты летом".

Бауэр также повторил, что считает "нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры" в глубине территории России "законными военными целями". Бауэр утверждал, что якобы согласованием целей на территории России могут заниматься отдельные страны НАТО, но не сам альянс, сказав, что он "ничего о таких консультациях не знает".