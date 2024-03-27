В НАТО заявили, что президент Украины не просит солдат, только деньги и оружие

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр отметил, что Запад переоценил возможности Украины при подготовке наступления 2023 года, несмотря на то, что страны НАТО и несколько примкнувших к ним государств "помогали Украине готовить наступление, поставляли оружие, обучали людей, готовили военные планы"

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не просил у стран НАТО солдат, он просил оружие, но "еще и про деньги спрашивал", сказал глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, комментируя в интервью телеканалу "Дождь" (признан иностранным агентом) итоги своей поездки в Киев 21 марта.

"Зеленский не просил отправить людей. Как только президент [Франции Эмманюэль] Макрон выступил [с идеей отправить военных НАТО на Украину], Зеленский сразу заявил, что не хочет, чтобы французские солдаты погибали на Украине", - утверждал Бауэр.

"Украинские власти сейчас четко говорят, что им нужно оружие, им нужны боеприпасы, - заявил Бауэр. - Кстати президент Зеленский, что интересно, он говорил не только по поводу снарядов, он и про деньги тоже спрашивал. Он сказал, что у Украины есть возможность производить какие-то виды оружия на Украине, но для этого ей нужны деньги".

В ходе своего визита в Киев Бауэр призвал к активизации мобилизации, заявив: "Вам нужны не только гранаты, вам нужны новые солдаты, поскольку солдаты погибают и солдаты получают ранения. Поэтому нужно говорить о призыве, нужно говорить о мобилизации".

В своем интервью он также признал, что Запад переоценил возможности Украины при подготовке наступления 2023 года, несмотря на то, что страны НАТО и несколько примкнувших к ним государств "помогали Украине готовить наступление, поставляли оружие, обучали людей, готовили военные планы". При этом, он призвал партнеров Украины "не быть слишком пессимистичными сегодня".

Бауэр также высказал мнение, что этот конфликт будет идти "дольше, чем многим хотелось бы".