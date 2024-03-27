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Российские корабли отработали борьбу с беспилотниками и пиратами

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Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости.

Корабли «Варяг» и «Маршал Шапошников» ТОФ отработали борьбу с БПЛА и пиратами

Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провели учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК), беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и морским пиратством в Аденском заливе Аравийского моря. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«На начальном этапе учений экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭК и БПЛА условного противника. Взаимодействие радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей ГРКР "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" было успешно организовано, что позволило оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе условной массированной атаки БЭК и БПЛА боевые расчеты кораблей отработали способы ведения огня по секторам.

По легенде антипиратских учений корабли получили сигнал бедствия от торгового судна, которое подверглось нападению вооруженной группы. После прибытия в район условного захвата экипажи «Варяга» и «Маршала Шапошникова» отработали действия по отражению нападения. В пресс-службе подчеркнули, что на учениях моряки использовали опыт, полученный во время участия в антипиратской миссии в Аденском заливе и в районе побережья Сомали.

Ранее в марте источник ТАСС сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385, который строят на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту России в 2025 году.

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Страны
Россия
Сомали
Продукция
22460 Охотник
Проворный
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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