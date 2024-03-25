Войти
Lenta.ru

Назван срок передачи «Проворного» ВМФ России

224
0
0
Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

ТАСС: корвет «Проворный» передадут ВМФ России в 2025 году

Корвет «Проворный» проекта 20385, строящийся на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025 году. Соответствующий срок ТАСС назвал источник в кораблестроительной отрасли.

«Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания», — заявил собеседник.

В январе Тихоокеанский флот сообщил, что на Камчатке для «Проворного» сформирован экипаж.

В августе 20220-го генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов заявил, что корвет с ракетным вооружением «Проворный», на котором ранее возник пожар, передадут ВМФ России в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Проворный
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
ТОФ
Похожие новости
21.12.2021
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
20.12.2021
Специалисты приступят к оценке ущерба корвету "Проворный" после окончательной ликвидации пожара - источник
20.12.2021
Более суток потребовалось на полную ликвидацию пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
20.12.2021
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
30.09.2021
Экипаж строящегося корвета "Проворный" прибыл для обучения в Санкт-Петербург
23.09.2021
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
20.01.2021
На Камчатке сформирован экипаж корвета "Проворный"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)