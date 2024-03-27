В России рассказали о применении аналога украинской «Бабы-Яги»

Командир Гордес: ВС России применяют тяжелый гексакоптер «Иванушка» на СВО

Тяжелый гексакоптер «Иванушка», который считается аналогом украинского дрона «Баба-Яга», используют бойцы российского добровольческого батальона имени Василия Маргелова на херсонском направлении. О применении беспилотника Вооруженными силами (ВС) России сообщил командир взвода дронов батальона с позывным Гордес, передает ТАСС.

«Всеми видами дронов располагаем, работаем и с FPV, и с разведывательными, и с тяжелыми коптерами, мы их не "Баба-яга" называем, а "Иванушка". Успешно применяется на нашем направлении», — сказал он.

Командир подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) показала огромную роль беспилотников в современных боевых действиях. По его словам, сейчас без этих устройств невозможно обойтись.

Ранее в марте в компании ЭЛИАРС сообщили, что российские антидроновые ружья благодаря использованию спиральных антенн научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга».

В феврале командир технического отдела батальона «Спарта» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с дронов типа «Баба-Яга» артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.