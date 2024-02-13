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Военный рассказал о применении ВСУ «Бабы-Яги»

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Дрон «Баба-Яга»
Дрон «Баба-Яга».
Источник изображения: Яндекс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров с сельскохозяйственных дронов, которые называют «Баба-Яга». Об этом командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал РИА Новости.

Он отметил, что на модернизированные сельскохозяйственные дроны с земли практически невозможно воздействовать. Такими беспилотниками управляют через терминалы Starlink. «Баба-Яга» может нести различные тяжелые снаряды, включая минометные мины калибра 82 миллиметра и противотанковые мины ТМ-62.

«Были зафиксированы прилеты — это сбросы 155-миллиметровых снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания», — сказал военный.

Он пояснил, что ВСУ также используют гражданские дроны DJI и AUTEL для разведки и сброса небольших боеприпасов. Они способны нести осколочные, зажигательные или кумулятивные снаряды массой до 400 граммов.

Ранее в феврале компания BAE Systems представила медицинскую версию тяжелого беспилотника T-650. Аппарат может эвакуировать раненых с поля боя и нести легкие торпеды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
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