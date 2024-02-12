В Эр-Рияде представили тяжелый дрон для эвакуации раненых

Компания BAE Systems представила медицинскую версию тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) T-650 на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Квадрокоптер предназначен для эвакуации раненых с поля боя, пишет Defence 24.

Концепт оснастили электродвигателями, которые позволяют БПЛА нести до 300 килограммов груза. При полной загрузке дальность полета T-650 составляет 30 километров, а пустой аппарат может преодолеть расстояние до 80 километров. Аппарат из углеродного волокна развивает скорость до 140 километров в час.

Отмечается, что дрон может стать носителем вооружения. В BAE Systems привели пример интеграции T-650 с легкой торпедой Sting Ray, которая весит около 270 килограммов. Также аппарат способен выполнять поисково-спасательные задачи во время стихийных бедствий.

В январе стало известно, что компания «Хардберри-РусФактор» создала дрон-конвертоплан «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее других коптеров, использующихся в ходе специальной военной операции.

В декабре 2023 года компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат абсолютно неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы противника.