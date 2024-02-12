Войти
Lenta.ru

В Эр-Рияде представили тяжелый дрон для эвакуации раненых

210
0
0
T-650
Медицинская версия тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) T-650.
Источник изображения: Robert Czulda / Defence24

Компания BAE Systems представила медицинскую версию тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) T-650 на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Квадрокоптер предназначен для эвакуации раненых с поля боя, пишет Defence 24.

Концепт оснастили электродвигателями, которые позволяют БПЛА нести до 300 килограммов груза. При полной загрузке дальность полета T-650 составляет 30 километров, а пустой аппарат может преодолеть расстояние до 80 километров. Аппарат из углеродного волокна развивает скорость до 140 километров в час.

Отмечается, что дрон может стать носителем вооружения. В BAE Systems привели пример интеграции T-650 с легкой торпедой Sting Ray, которая весит около 270 килограммов. Также аппарат способен выполнять поисково-спасательные задачи во время стихийных бедствий.

В январе стало известно, что компания «Хардберри-РусФактор» создала дрон-конвертоплан «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее других коптеров, использующихся в ходе специальной военной операции.

В декабре 2023 года компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат абсолютно неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.06.2021
16 лет неудач: почему США отказываются от разработки рельсотрона
16.03.2021
HAL разрабатывает смешанную авиагруппу на базе LCA "Теджас"
10.05.2018
В США пошла церемония крещения корабля класса LCS
03.05.2018
Воздушная тревога: Европа выкатила супердрон
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
18.05.2012
Проект KC-46A набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз