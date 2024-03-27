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ТАСС

Песков заявил, что без РФ обсуждать мирный план по Украине абсурдно и бесперспективно

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Пресс-секретарь президента отметил, что Киев стал "инструментом в руках коллективного Запада", с помощью которого хотят "додавить Россию"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Обсуждать мирный план по Украине без России абсурдно и бесперспективно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много стран хотят внести вклад в мирное урегулирование ситуации вокруг Украины и готовы присоединиться к разным форматам. Это мы тоже понимаем и приветствуем такой настрой. Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный - нельзя", - заявил представитель Кремля в интервью aif.ru.

Он отметил, что "Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах, а если получится, то и добить ее". "Они практически открыто, не стесняясь об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - констатировал Песков. По его мнению, есть и другие вопросы, которые необходимо обсуждать. "И конечно, обсуждать все это без нашего участия абсурдно и бесперспективно", - указал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля пояснил, что Москве "важно прекратить процесс нанесения ущерба безопасности, исключить возможность существования в соседней европейской "комнате", у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть".

"Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю", - отметил Песков.

Говоря о планах Украины и Запада организовать "саммит мира" с привлечением партнеров РФ, представитель Кремля заметил, что "любимые рычаги у США - экономическая и военная дубинки". "Вы знаете, как американцы выламывают руки всем странам, которые пытаются продолжать развивать с нами торгово-экономическое взаимодействие. Там особо не стесняются ни в выражениях, ни в угрозах, ни в шантаже", - сказал Песков. "Какие-то страны достаточно жестко защищают свою независимость, а каким-то тяжелее сопротивляться, и мы с пониманием к этому относимся", - подчеркнул он 

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Россия
США
Украина
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