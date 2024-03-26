Корабельные вертолеты Балтфлота отработали посадку на палубу сторожевого корабля ночью

Летчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 10 экипажей корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота в ходе морских учений в акватории Балтийского моря отработали задачи по посадке на палубу сторожевого корабля "Неустрашимый", сообщила пресс-служба флота. Посадки на палубу боевого корабля выполнялись в дневное и ночное время.

"За время проведения учения с участием сторожевого корабля "Неустрашимый" летчиками корабельных вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС совершено более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в темное время суток", - говорится в сообщении.

При проведении учебно-тренировочных полетов летчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

"В рамках учений, помимо посадок, летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблем при выполнении противолодочных задач в морском полигоне", - отметила пресс-служба. В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 10 экипажей корабельных вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС.

Ка-27 - корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах, может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля. Ка-27ПС - поисково-спасательный вертолет, предназначенный для поиска и спасения терпящих бедствие экипажей летательных аппаратов. Один из вариантов оборудования рассчитан на поиск спускаемых аппаратов космических кораблей и эвакуацию космонавтов.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.