Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М

Выслеживать субмарины у калининградского побережья будут самые современные вертолёты-охотники

Балтику закроют новейшими охотниками за подводными лодками или как их называют военные моряки — «стальными акулами». Морская авиация получит первый модернизированный вертолет Ка-27М. Обновленные машины могут обнаружить субмарину в любое время суток, независимо от погоды. В строй они встанут в нынешнем году. По мнению экспертов, «двадцать седьмые» сделают российские корабли практически неуязвимыми для торпедных атак в Балтийском море. Кроме того, «охотники» помогут пограничным службам обнаружить в Балтийском море мелкие суда контрабандистов и наркокурьеров.

Стражи Балтики

Первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение Балтийского флота в нынешнем году, рассказали «Известиям» в Минобороны. Это самая современная модификация палубного Ка-27ПЛ. Его боевые возможности превосходят оригинал примерно в два раза. Символ Ка-27 — птица, в лапах которой акула. Поэтому обновленные Ка-27М и называют «охотниками на акул». На Балтийском флоте заявили, что первые экипажи на новые машины уже прошли подготовку на базе учебного центра Морской авиации в Ейске.

Ранее «Известия» сообщали, что в прошлом году в Калининграде был сформирован новый вертолётный полк. Он имеет смешанный боевой состав: помимо Ка-27ПЛ (противолодочный) и Ка-27 ПС (поисково-спасательный) в его парк вошли ударные Ми-24 и Ми-8. Не исключено, что модернизированные «охотники на акул» будут направлены в эту воинскую часть.

Ка-27М построен по двухвинтовой соосной схеме. Благодаря отсутствию рулевого винта машина имеет высокую маневренность и компактность. Складывающиеся лопасти позволяют размещать вертолет на палубах даже небольших кораблей.

Многоцелевые вертолеты Ка-27М Источник изображения: Фото: ТАСС/Савицкий Вадим

Модернизированный вертолет полностью «оцифрован» и имеет самое совершенное на сегодняшний день оборудование. Свою основную задачу — поиск подводных лодок — Ка-27М выполняет с помощью мощной гидроакустической станции, которая опускается на тросе в воду. Кроме того, вертолет оснащен датчиком магнитных аномалий, способным засечь металлический корпус субмарины. Есть у него и специальный буй — это устройство помещается на поверхность воды и «слушает море», передавая сигнал на борт. При обнаружении цели машина приближается и поражает ее торпедой. Ка-27М может работать как автономно, так и в составе группы.

Ядро командно-тактической системы вертолета — бортовая радиолокационная станция «Копье-А» с активной фазированной антенной решеткой. Она может использоваться не только для поиска вражеских субмарин, но и для картографирования местности, а также при поисково-спасательных работах.

Охотники за подлодками

Усиление Балтфлота проходит на фоне расширяющегося присутствия НАТО в регионе. В прошлом году ВМС США неоднократно приближались к побережью Калининградской области. Американские эсминцы входили в балтийскую акваторию дважды в январе, а затем в апреле и в июне. В 2018-м о кораблях ВМС США у российских берегов не сообщалось. При этом НАТО провело крупнейшие со времён холодной войны учения Trident Juncture 2018 у берегов Норвегии. Раньше американцы регулярно обозначали свое присутствие на Балтике. В частности, в 2016-м году в Балтийское море заходил эсминец Donald Cook.

О присутствии американских субмарин в водах Балтики информация в открытых источниках в последние годы не появлялась. Однако в регионе есть два государства, располагающих современными подводными кораблями — это Германия и Швеция. В составе Deutsche Marine находятся шесть лодок проекта 212А, построенных в начале прошлого десятилетия. В Королевских ВМС Швеции есть три субмарины проекта «Готланд» и две — проекта «Седерманланд». Всё это достаточно современные корабли, против которых необходимо иметь адекватную защиту, отметил военный историк эксперт Дмитрий Болтенков.

Корабельный вертолет Ка-27ПЛ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В последние десятилетия немцы и шведы далеко продвинулись в создании дизельно-электрических подводных лодок новых поколений, — сказал он. — Эти корабли имеют воздухонезависимые энергоустановки, благодаря чему им не нужно регулярно всплывать, и они могут длительное время находиться под водой. Введение в боевой состав Морской авиации Ка-27М выведет нашу оборону на качественно новый уровень.

По мнению Дмитрия Болтенкова, возможности модернизированного вертолета примерно в два раза превосходят характеристики Ка-27ПЛ. На Балтике перепады глубин делают задачу по поиску субмарин особенно сложной, однако гидроакустический комплекс нового вертолета позволяет обнаруживать лодки в районах, прилегающих к побережью Калининградской области, практически на любой глубине, добавил эксперт.

Ответный ход

Пополнение парка флота вертолётами — вполне логичный ответный ход, полагает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владмир Анохин.

— У России на Балтийском море достаточно мощная корабельная группировка и береговая оборона, — рассказал он «Известиям». — Наши береговые ракетные комплексы «Бастион» с учётом возможностей по их модернизации могут прострелить насквозь всю Балтику и потопить всё, что угодно. А вертолёты — необходимая вещь для ведения оперативной разведки. Их появление существенно укрепит калининградское направление и позволит создать единый разведывательно-ударный кулак приграничных войск и авиации. Это даст возможность действовать на границе территориальных вод, а также в нейтральных.

КА-27ПС Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Когда американские корабли заходят в акваторию, они постоянно находятся под прицелом, и они сами это знают, отметил эксперт.

— Но существует масса мелких кораблей, которые могут испортить настроение нашим военным, постоянно пересекая границу туда и обратно. Это и контрабандисты, и наркотрафик, и шпионско-диверсионная работа, — сообщил Владимир Анохин. — Поэтому патрулирование вертолётами может дать объективную картину в том или ином районе, чтобы при необходимости туда можно было направить корабли или катера-перехватчики.

В Вооруженных силах сейчас полным ходом идет масштабная модернизация вертолетов. В прошлом году в Сирии завершилось тестирование в боевых условиях новейшего боевого Ми-28НМ — вскоре он начнет поступать в войска. Кроме того, в ближайшее время стартует и программа обновления вертолетов Ми-35М до уровня Ми-35МВ. На них установят новые броню, двигатели и дальнобойную оптику, которая позволит на расстоянии в несколько километров находить цели и уничтожать их. Продолжается производство штурмовых Ка-52 «Аллигатор». Этот вертолёт должен со временем стать основной ударной машиной армейской авиации.

Роман Крецул, Алексей Рамм