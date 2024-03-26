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Военное обозрение

Министерства обороны Украины и Дании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере закупок вооружений для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере военных закупок. Сегодня делегациями министерств обороны Украины и Дании был подписан соответствующий меморандум по закупкам вооружений для ВСУ. Об этом сообщает в социальных сетях Минобороны Украины.

По сообщению украинского военного ведомства, на переговорах Киев представляла делегация Агентства оборонных закупок Минобороны Украины, а Данию – Организация закупок и логистики Минобороны Дании. Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что надеется на дальнейшее усиление датско-украинского сотрудничества по такому важному для Киева направлению как закупки и поставки для ВСУ современных вооружений и военной техники.

Как мы видим, Копенгаген продолжает курс на поддержку Украины. Дания стала одной из первых европейских стран, согласившихся передать Украине боевую авиацию западного производства – американские истребители F-16.

Впрочем, сами самолеты, несмотря на обещание начать поставки в первые месяцы 2024 года, Украине вплоть до настоящего времени так и не переданы. Более того, сроки их передачи Копенгаген постоянно сдвигает, а недавно представители военного ведомства королевства заявили, что европейским странам неплохо бы и компенсировать связанные с этими поставками финансовые расходы.

Тем не менее, Дания остается одним из важных партнеров киевского режима в плане поставок вооружений, военной техники и боеприпасов. Власти этой страны занимают последовательно антироссийскую позицию, и это несмотря на отсутствие каких-либо территориальных или иных споров с этим европейским королевством.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Украина
Продукция
F-16
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