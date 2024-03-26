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Интерфакс-АВН

Минобороны России проводит в Иркутской области учения со стратегическими ракетными комплексами "Ярс"

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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Привлечены более 3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц техники

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Учения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс" пройдут в рамках контрольной комплексной проверки Иркутской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Основными вопросами, отрабатываемыми на учении, будут маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, а также применение нового подразделения - взвода разведки (с применением БПЛА)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности к учениям привлечены свыше трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Среди основных целей проверки названа "оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности соединения, качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год".

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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