Минобороны России проводит в Иркутской области учения со стратегическими ракетными комплексами "Ярс"

Привлечены более 3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц техники

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Учения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс" пройдут в рамках контрольной комплексной проверки Иркутской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Основными вопросами, отрабатываемыми на учении, будут маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, а также применение нового подразделения - взвода разведки (с применением БПЛА)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности к учениям привлечены свыше трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Среди основных целей проверки названа "оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности соединения, качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год".