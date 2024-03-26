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Военное обозрение

FT: США и Япония обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американских сил в регионе

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Источник изображения: topwar.ru

США и Япония впервые за 60 лет военного сотрудничества обновят договор о безопасности, значительно расширив роль американцев. Как утверждает Financial Times, делается это для нивелирования угрозы со стороны Китая и КНДР.

По данным британского издания, ссылающегося на источники, Токио намерено значительно расширить возможности Вашингтона в вопросе военной поддержки Японии. Делается это для противостояния Китаю и КНДР, так как самостоятельно японцы с этим не справятся. Подписание нового соглашения планируется 10 апреля на встрече в Вашингтоне Джо Байдена и Фумио Касиды.

Как заявил экс-начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики, в рамках нового договора пройдет реструктуризация военного командования Японии, американские силы в регионе возглавит более высокопоставленный офицер, который и будет руководить всей обороной. Сами японцы отходят на второй план и будут осуществлять вспомогательные функции. Также не исключается модернизация американских сил в регионе.

По данным агентства Kyodo, штаб американских сил в Японии получит более расширенные функции, что позволит ему самостоятельно планировать операции с Силами самообороны Японии, не дожидаясь разрешения от Пентагона.

(...) предполагается предоставить штабу возможность самостоятельно планировать совместные с Силами самообороны Японии учения и вести более активный обмен информацией с японской стороной

- сообщает агентство.

Ранее западная пресса писала, что США, Япония и Филиппины намерены вместе противостоять Китаю, который становится реальной силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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