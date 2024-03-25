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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2

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25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2.
Источник изображения: belvpo.com

Часть1

На сегодняшний день типичным портретом специалиста инженерно-авиационной службы ВВС Польши является поляк в возрасте 45-50 лет с средним или специальным образованием, не обладающий знанием английского языка. Очевидно, что в таких условиях качество подготовки авиационной техники, приобретенной в США, для выполнения боевых задач может оставлять желать лучшего.

Более того, именно само военное руководство Польши считает указанных военнослужащих неперспективными, так как их переобучение работе на современном оборудовании, эксплуатация которого основана на  документации, изложенной на английском языке, займет много времени, а в силу возраста они могут в любой момент уйти в отставку.

Такая ситуация в ВВС Польши сложилась после принятия Варшавой решения о существенном увеличении ВС. Эти меры потребовали освободить наиболее низшие должности в войсках для новых контрактников, в то время как низкоквалифицированных специалистов, занимающих эти позиции, повысили до званий младших офицеров. При этом, многим из них, не обладающих необходимой квалификацией, была поручена без должного обучения самая ответственная работа – эксплуатация дорогостоящей западной авиационной техники.

Новонабранному же персоналу, вместо выполнения реальных обязанностей, поручают дежурства, заниматься хозяйственными делами и прочими около военными задачами. В ходе эксплуатации авиационной техники они могут выполнять функции лишь под присмотром, причем их роль сводится к выполнению простых задач – «принеси-подай».

Примечательно, что система повышения квалификации в ВВС Польши построена таким образом, что военнослужащий должен владеть английским языком. Если он его не знает, то не может быть направлен на обучение технической эксплуатации определенных типов самолетов. В результате большинство технического персонала ВВС Польши заняли должности, связанные с работой с английской документацией, но не имеют возможности завершить курсы по эксплуатации. Низшее же звено продвигаться вперед не может, пока старшие не повысят свою квалификацию, а старшие не в состоянии этого сделать. В результате польское военное руководство не в состоянии удержать сотрудников со знанием английского языка на начальных должностях из-за низких заработных плат и надбавки в размере 100 евро.

Через призму ВВС Польши можно реально оценить, как на самом деле ВСУ эксплуатируют самостоятельно современные системы вооружения, переданные странами НАТО. Если Польше за 25 лет так и не удалось выстроить систему подготовки летного состава и технического персонала, то, что можно говорить про Украину, где половина летчиков погибла в попытке просто обнаружить российский истребитель. Более того, о какой эксплуатации истребителей F-16 на территории Украины может идти речь, если даже в Польше авиационных инженерно-технических специалистов можно пересчитать по пальцам двух рук.

Таким образом, становится очевидным, что управлением и эксплуатацией истребителей, переданных ВСУ в рамках «авиационной коалиции НАТО», будут заниматься исключительно те страны, которые якобы передадут эти машины. При этом, их обслуживание и ремонт, а также подготовка к боевым вылетам будет осуществляться на аэродромах Польши и Румынии.

Николай Крылов

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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