25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1.

За последние 25 лет Войско Польское, по крайней мере, на бумаге, сильно трансформировалось. Согласно отчетам, польские военные считаются специалистами высокого уровня, эксплуатирующими самое передовое и смертоносное оружием в мире. Однако, для более объективной картины проведем анализ, насколько это соответствует реальности, сосредоточившись на состоянии элитных ВВС Польши.

Недавно Варшава провела проверку 150 контрактов программы технической модернизации, а также состояния ВС Польши. Оказалось, что на приобретение всего необходимого для войны с Россией не хватает всего 115 млрд. евро. При этом, многие контракты даже не учитывают затраты на содержания вооружения и инфраструктуры, а также обучение персонала. Создается впечатление, что это оружие сразу намерены бросить в бой.

Между тем, самая острая проблема Войска Польского заключается в качественном и количественном составе. Несмотря на заявления о существенном увеличении численности ВС Польши, в последние годы наблюдается отток офицерского состава. Это является следствием старения нации, что негативно сказывается на мобилизационном потенциале страны.

Перейдем к цифрам. Перед началом СВО польские ВВС имели следующий состав воздушной техники: 50 истребителей F-16, 30 МиГ-29, 30 Су-22, а также до 78 вертолетов – 28 Ми-24, 17 Ми-2 и 33 W-3W. Кроме того, следует учесть учебно-боевые и военно-транспортные самолеты. Для управления этой воздушной армадой требовалось примерно до порядка 1 тыс. штабных офицеров, до 300 пилотов для самолетов и до 200 пилотов для вертолетов.

За последние два года арсенал польских ВС серьезно обновился. Так, в Польшу прибыли 12 из 48 корейских самолета FA-50. Также прибыл первый из двух самолетов раннего предупреждения Saab 340 AEW. Недавно в Польшу прибыли несколько вертолетов AH-64E Apache из 96 закупленных в США. Кроме того, Варшава заказала 32 вертолета AW149, а для ССО получила 7 из 8 вертолетов Black Hawk S-70i. Дополнительно поляки намерены приобрести 50 многоцелевых вертолетов (EC725 Caracal или AW101).

С учётом новых приобретений и необходимости обеспечения оптимального численного состава в условиях военного времени (3-4 пилота на один воздушный борт), ВВС Польши, при численности 35 тыс. человек, необходимо иметь около до 1 тыс. штабных офицеров, по 500 пилотов самолетов и вертолетов, а также порядка 3 тыс. технического персонала.

Данные расчеты подтверждает новая польская «Инструкции по подготовке и допуску авиационных специалистов к эксплуатации авиационной техники ВС Польши». В документе отмечается важный аспект: ВС Польши обязаны иметь: 2222 офицера, 2121 сержант и 1121 рядовых. При этом авиационные специалисты должны владеть английским языком на уровне STANAG 6001.

Однако, следует признать, что польским военным далеко до достижения подобных показателей. Одной из причин называют низкие требования к кандидатам, набираемых на младшие офицерские должности в инженерно-авиационную службу, а также непродуманная кадровая политика руководства польских ВВС.

Николай Крылов