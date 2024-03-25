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Военное обозрение

«Сдержат угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи»: японская армия своеобразно аргументирует закупку новых бронемашин

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Источник изображения: topwar.ru

БМП ICV

Япония вошла в 2024 финансовый год с рекордно большим военным бюджетом, составившим $55,9 млрд. За счет повышения финансирования вооруженных сил предполагается, в частности, провести переоснащение армии.

Япония усиливает сухопутные войска новой бронетехникой, которая позволит сдерживать угрозы со стороны России, Китая и Северной Корем

- говорится в издании Shephard со ссылкой на армию Японии.

На днях Минобороны начало приобретение новой техники, заказав у Mitsubishi Heavy Industries 24 БМП ICV и 8 мобильных минометов MMCV (120-мм калибра). Оба типа созданы на базе боевой машины Type 16 (MCV) 8х8. Их поставки, как ожидается, начнутся в 2027 году и завершатся в 2028 году, после чего развернутся более крупные закупки.

Источник изображения: topwar.ru

Мобильный миномет MMCV

Новая БМП оснащена необитаемой башней с установленной на ней 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster II и спаренным 7,62-мм пулеметом Mk 54.

Послуживший для неё основой Type 16, вооруженный 105-мм пушкой, имеет сравнительно небольшую массу в 26 тонн за счет небольших габаритов и легкой брони. Он предназначен для поражения бронетехники и личного состава противника. Предполагается, что выживаемость данной машины на поле боя будет обеспечиваться за счет ее высокой маневренности и огневой мощи. В марте 2023 года был размещен заказ на дополнительные машины Type 16 с целью увеличить их парк до 250 единиц.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
Япония
Компании
MHI
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