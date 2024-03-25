Начато строительство головной французской атомной ракетной подводной лодки нового поколения

20 марта 2024 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре состоялась церемония первой резки стали и начала строительства головной французской атомной ракетной подводной лодки нового ("третьего") поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération). В рамках данной программы планируется строительство четырех новых атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) для замены четырех находящихся сейчас в составе ВМС Франции ПЛАРБ типа Triomphant, введенных в строй с 1997 по 2010 годы. Предполагается, что головная ПЛАРБ нового типа будет введена в строй в 2035 году, после чего последующие будут передаваться французскому флоту с интервалом в пять лет.

Церемония первой резки стали и начала строительства головной французской атомной ракетной подводной лодки нового поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, 20.03.2024 (с) DGA

Напомним, что программа SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) была официально начата в феврале 2021 года под эгидой Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции в партнерстве с французской Комиссией по атомной энергии и альтернативным источникам энергии. Головная исполнительная роль в программе принадлежит Naval Group при участии промышленной группы TechnicAtome. Тогда же в феврале 2021 года Naval Group получила от DGA контракт по первому этапу программы, охватывающий НИОКР до конца 2025 года, а также долгосрочные закупки материалов и комплектующих, производство первых корпусных конструкций и реакторного отсека для головной ПЛАРБ по программе SNLE 3G, и модернизацию производств Naval Group в соответствии с конкретными требованиями программы SNLE 3G. Производство основных компонентов ядерной энергетической установки, в частности корпуса реактора для головной лодки программы SNLE 3G, уже начато на предприятии Naval Group в Нант-Индре.

Сообщается, что ПЛАРБ программы SNLE 3G будут иметь полное подводное водоизмешение около 15000 тонн и наибольшую длину 150 м. Лодки будут оснащены разработанным при головной роли TechnicAtome водо-водяным ядерным реактором нового типа К22. ПЛАРБ будут вооружены 16 баллистическими ракетами французского производства, причем первые лодки - ракетами серии М51, которыми сейчас вооружены все четыре лодки типа Triomphant. С 2014 года ведется создание баллистической ракеты модификации М51.3, которая должна поступать на вооружение с 2030 года, и которую, видимо, и получат первые лодки программы SNLE 3G. ПЛАРБ нового поколения будут оснащены создаваемым при головной роли группы Thales комбинированным комплексом освещения подводной обстановки ALICIA (Analyse, Localisation, Identification, Classification Intégrées et Alertes), основой которого станет АСБУ нового поколения SYCOBS 3.0. Ожидается, что новые лодки будут находиться в строю по 40 лет, то есть до 2090 года.

Церемония первой резки стали и начала строительства головной французской атомной ракетной подводной лодки нового поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, 20.03.2024 (с) DGA и Naval Group

Проектное изображение перспективной французской атомной ракетной подводной лодки по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) (с) Naval Group