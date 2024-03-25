На Украине сообщили, что в 2024 году получили только 10% от необходимой финансовой помощи

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, "ситуация уже сейчас очень плохая"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная финансовая помощь Украине с начала года составила только 10% от ее потребностей. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на так называемом Киевском форуме безопасности.

"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая, - сказала она. - Только за прошлые два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами мира".

9 ноября 2023 года Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Большую часть дефицита бюджета власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. 20 декабря 2023 года украинский Минфин сообщил, что запрос Киева на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки партнеров страну ждет экономический кризис. Украинские власти до сих пор ожидают принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего оказание финансовой поддержки Киеву.