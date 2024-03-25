Войти
ТАСС

На Украине сообщили, что в 2024 году получили только 10% от необходимой финансовой помощи

221
0
0
Денежные купюры: евро и доллары США
Денежные купюры: евро и доллары США.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Кутузов

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, "ситуация уже сейчас очень плохая"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная финансовая помощь Украине с начала года составила только 10% от ее потребностей. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на так называемом Киевском форуме безопасности.

"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая, - сказала она. - Только за прошлые два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами мира".

9 ноября 2023 года Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Большую часть дефицита бюджета власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. 20 декабря 2023 года украинский Минфин сообщил, что запрос Киева на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки партнеров страну ждет экономический кризис. Украинские власти до сих пор ожидают принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего оказание финансовой поддержки Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)