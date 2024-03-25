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На американских F/A-18E заметили отметки о сбитии дронов

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Фото: US Navy photo
Фото: US Navy photo.

BI: на американских истребителях F/A-18E заметили отметки о сбитии дронов

На палубном истребителе-бомбардировщике F/A-18E Super Hornet, который базируется на авианосце Военно-морских сил (ВМС) США в Красном море, заметили отметки о сбитии дронов хуситов. Об этом пишет Business Insider (BI).

ВМС опубликовали снимок, демонстрирующий F/A-18E на палубе авианосца «Дуайт Эйзенхауэр». На борту самолета нарисованы силуэты двух беспилотников и 11 бомб. В публикации отметили, что силуэты дронов напоминают иранские аппараты KAS-04, которые используют хуситы.

«Истребителям, принадлежащим авианосному крылу "Эйзенхауэра", таким как Super Hornet на фото, было поручено перехватывать угрозы хуситов в воздухе, а также бомбить поддерживаемых Ираном повстанцев непосредственно в Йемене путем сочетания как односторонних превентивных ударов, так и скоординированных ударов с союзниками США», — пишет издание.

Отмечается, что силуэты бомб могут указывать на количество боеприпасов, которые самолет сбросил на наземные цели.

Ранее в марте издание Breaking Defense писало, что ВМС США перенаправят около миллиарда долларов финансирования с разработки ударного истребителя нового поколения F/A-XX на поддержание текущей боеготовности. Новыми самолетами планируют заменить F/A-18.

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Авианосец
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