Сикорский: идея Макрона отправить войска на Украину подтолкнула ЕС увеличить помощь Киеву

Министр иностранных дел Польши добавил, что слова президента Франции также побудили несколько европейских государств присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска на Украину подстегнула страны ЕС увеличить военную помощь Киеву. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Rzeczpospolita.

"Я считаю, что французская инициатива уже принесла пользу <...> И, наверное, в некоторой степени благодаря этому тактическому маневру президента Макрона, в итоге мы получили то, что целый год было предметом переговоров, то есть €5 млрд для Европейского фонда мира, средства из которого сейчас главным образом предназначаются на довооружение Украины", - заявил польский дипломат. Он добавил, что слова Макрона также побудили несколько европейских государств присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах.

18 марта главы МИД Евросоюза приняли решение увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира на €5 млрд. 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции, что республика нашла возможность закупить для Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.