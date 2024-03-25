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Индия впервые испытала отечественный танковый двигатель

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Фото: Hindustan Times / Globallookpress.com
Фото: Hindustan Times / Globallookpress.com.

Индия провела первые испытания танкового двигателя мощностью 1500 лошадиных сил

В Индии впервые испытали танковый двигатель собственной разработки. Дизельный силовой агрегат мощностью 1500 лошадиных сил начали разрабатывать в 2020 году, пишет Army Recognition.

Первые испытания отечественного двигателя провели в моторном подразделении индийской компании BEML в присутствии первого замминистра обороны страны Гиридхара Арамане.

Отмечается, что силовой агрегат отличается оптимальным соотношением мощности и веса, а также адаптивностью к сложным условиям. Двигатель сможет работать в условиях высокогорья, низких температур и пустынной местности.

Это тестирование знаменуют успешное завершение первого этапа разработки двигателя. После этого BEML начнет производство моторов для испытаний в научно-исследовательском центре боевых машин Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии с последующей интеграцией изделий в бронетехнику для полевых испытаний. Проект планируют завершить в 2025 году.

В феврале стало известно, что Челябинский тракторный завод получил новый производственный участок, который позволит увеличить выпуск танковых дизельных двигателей В-92С2.

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Страны
Индия
Продукция
В-92С2
Компании
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Проекты
2020-й год
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