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В России увеличат выпуск танковых двигателей

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В-92С2Ф (В-93)
форсированный V-образный двигатель В-92С2Ф (он же В-93).
Источник изображения: http://war-tundra.livejournal.com/

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ — «Уралтрак», входит в концерн «Уралвагонзавод») получил новый производственный участок, который позволит увеличить выпуск танковых двигателей. Об этом сообщил концерн в Telegram-канале.

«На нашем Челябинском тракторном заводе запустили новый производственный участок ионного азотирования. Это необходимо для кратного увеличения серийно выпускаемых форсированных дизельных двигателей», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что конструкторы завода успешно решили задачу по улучшению характеристик двигателя В-92С2 за счет повышения прочности металла, из которого изготавливаются детали мотора.

Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов подчеркнул, что новый участок ЧТЗ будет работать над усилением физико-химических свойств ключевых элементов двигателя.

Форсированный дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил устанавливают на модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3.

В мае прошлого года в «Ростехе» сообщили, что ЧТЗ превысил выпуск дизельных двигателей по итогам первого квартала 2023 года на 12 процентов в сравнении с показателями периода холодной войны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Персоны
Потапов Александр
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