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Индия успешно испытала многоразовую ракету

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Кадр: Hindustan Times / YouTube
Кадр: Hindustan Times / YouTube.

Индия провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты RLV LEX-02

Индия провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты космического назначения RLV LEX-02, внешне напоминающей мини-шаттл. Об этом сообщает газета The Times of India.

Испытания носителя начались 22 марта в 04:40 по московскому времени на авиаполигоне недалеко от города Читрадурга в индийском штате Карнатака. После сброса с высоты 4,5 километра прототип ракеты, проделав сложные маневры, совершил мягкую вертикальную посадку.

Испытание стало вторым для RLV LEX-02. Тесты RLV LEX-01 состоялись в апреле 2023 года. В RLV LEX-01 и RLV LEX-02 применялись один и тот же корпус и система управления.

В феврале издание SpaceNews со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщило, что первые летные испытания индийского пилотируемого космического корабля (без экипажа) Gaganyaan состоятся в июле 2024 года.

В том же месяце Индийская организация космических исследований заявила о завершении испытания криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты LVM-3.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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