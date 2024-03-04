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Индия проведет за два года три испытания пилотируемого космического корабля

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

Первые летные испытания индийского пилотируемого космического корабля (без экипажа) Gaganyaan состоятся в июле 2024 года, заявил глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатх. Об этом сообщает SpaceNews.

В рамках миссии G1 с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на ракете Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3) на высоту 400 километров планируется запустить корабль Gaganyaan, на борту которого будет находиться робот Vyommitra.

Беспилотная миссия G2 должна состояться в конце 2024 года. Третья миссия G3, запланированная на 2025 год, станет пилотируемой. На борту Gaganyaan будет один или два астронавта.

Ранее Индийская организация космических исследований сообщила о завершении испытания криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты LVM-3.

Также в феврале в индийском правительстве понадеялись, что в ближайшие 15 месяцев Индия проведет до 30 стартов ракет космического назначения.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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