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Военное обозрение

Американская оружейная компания разработала 9-мм «умный» пистолет, работающий только в руках владельца

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Источник изображения: topwar.ru

В США к продаже готовится первая партия 9-мм Smart-пистолетов, разработанных американской оружейной компанией Biofire. Данное оружие позиционируется как "умное оружие", действующее только в руках владельца.

Новый пистолет использует интегрированные системы распознавания отпечатков пальцев и 3D-распознавания лиц, поэтому действует только в руках авторизированного владельца. При этом он моментально блокируется, как покидает руку. Для разблокировки также не требуется никаких лишних действий, для этого достаточно просто сжать рукоять. Как заявляют в компании, один пистолет можно настроить как на одного человека, так и на несколько, прописав их в настройках. Для всех других пистолет будет заблокирован, что исключает попадания оружия в руки преступников или детей. На оружии отсутствует подключение к внешним сетям, пистолет не имеет встроенного Wi-Fi, Bluetooth или GPS, доступ к нему имеется только у хозяина. Все делается через портативную док-станцию Smart Dock с сенсорным экраном.

Для авторизованных пользователей интеллектуальный пистолет Biofire работает так же, как и любое другое огнестрельное оружие. (...) Мгновенно разблокируйте свое огнестрельное оружие, просто взяв его в руки - никаких кодов, кнопок или приспособлений не требуется

- говорится на сайте компании.

Источник изображения: topwar.ru

Пистолет работает от литий-ионной батареи, заряда которой хватает на несколько месяцев. Спусковой крючок и боек курка (ударник) не связаны между собой физически, сигнал идет "по проводам". Оружие можно заказать как для правшей, так и для левшей, рукоять настраиваемая. Используемый патрон - 9х19 мм, магазин на 10 или 15 патронов. Стоимость - 1499 долларов.

Первые пистолеты будут доступны ограниченному кругу покупателей уже в конце марта, в свободную продажу поступят позднее.

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Страны
США
Проекты
GPS
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