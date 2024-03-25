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Военное обозрение

В России разработали новый станок для пулемёта Калашникова, позволяющий вести огонь по беспилотникам

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО могут в ближайшей перспективе получить специальный станок для пулемета Калашникова, позволяющий вести огонь по вражеским беспилотникам. Патент на изделие получила Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Запатентованный станок предназначен для пулемета Калашникова модернизированного (ПКМ), он позволяет вести огонь и поражать как наземные, так и воздушные цели. Изделие позволяет вести вращение стволом по горизонтали на 360 градусов, по вертикали - от плюс 75 до минус 50 градусов.

(...) Одной из возможностей поражения низколетящих целей является реализация станка для установки и наведения пулемета, который имеет достаточную огневую мощь для выполнения задачи. Одним из таких образцов является пулемет Калашникова модернизированный

- приводит ТАСС выдержку из патента.

Как утверждают разработчики, у данного станка отсутствует главный недостаток уже принятых на вооружение аналогов, т.е. ограничение наведения ствола по вертикали и горизонтали. Установленный на новый станок ПКМ может свободно вести огонь по наземным целям, при необходимости свободно переключаясь на воздушные. Сама конструкция изделия простая и надежная.

Целью изобретения является реализация простой и надежной конструкции станка для установки пулемета Калашникова модернизированного (...) способного поражать как наземные цели, так и низколетящие беспилотные летательные аппараты

- говорится в документе.

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Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Проекты
БПЛА
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