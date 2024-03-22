Херш заявил, что США пригрозили Украине отказом в поддержке в случае переговоров с РФ

При этом в американском разведывательном сообществе понимают, что у Украины мало шансов выиграть в конфликте с РФ, отметил журналист

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум о недопустимости переговоров с РФ по урегулированию конфликта и угрожали отказом в поддержке Киева. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.

"Несколько месяцев назад, до переизбрания [президента России Владимира] Путина и военной деградации Зеленского, мы были на грани переговоров. Американские лидеры узнали о такой возможности и поставили Зеленскому ультиматум: "Никаких переговоров или урегулирования или мы не будем поддерживать ваше правительство невоенными средствами в размере $45 миллиардов [которые Украина сейчас получает ежегодно]", - написал Херш.

При этом в американском разведывательном сообществе понимают, что у Украины мало шансов выиграть в конфликте с РФ, отметил журналист.