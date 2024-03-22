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ТАСС

Во Франции заявили, что помощь Запада Киеву может не ограничиваться поставкой оружия

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Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

Начальник Главного штаба Вооруженных сил республики генерал армии Тьерри Бюркар отметил, что "европейцы должны быть в состоянии пойти на риск, чтобы гарантировать безопасность в Европе в ближайшее десятилетие"

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Помощь западных стран Украине может не ограничиваться одними поставками вооружений. Об этом заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар.

"Помощь Запада Украине может выйти за пределы поставок оружия", - приводит Agence France-Presse его слова.

Генерал отметил, что "европейцы должны быть в состоянии пойти на риск, чтобы гарантировать безопасность в Европе в ближайшее десятилетие".

Как сказал Бюркар, хотя Киев не просит направлять ему в помощь войска, "НАТО должна готовиться к любому развитию событий".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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