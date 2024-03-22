Шойгу: объем производства на нижегородских предприятиях ОПК увеличился почти в 2,5 раза

Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды.

Как сообщил глава Минобороны РФ, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объем производства после расширения нижегородскими предприятиями ОПК производственных мощностей увеличился почти в 2,5 раза. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с генеральными директорами нижегородских оборонных предприятий.

"После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. Шойгу указал, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.