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ТАСС

Шойгу: объем производства на нижегородских предприятиях ОПК увеличился почти в 2,5 раза

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Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды
Шойгу на предприятиях в Нижегородской области, выпускающих авиационные средства поражения и снаряды.
Источник изображения: РИА Новости

Как сообщил глава Минобороны РФ, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объем производства после расширения нижегородскими предприятиями ОПК производственных мощностей увеличился почти в 2,5 раза. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с генеральными директорами нижегородских оборонных предприятий.

"После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. Шойгу указал, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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