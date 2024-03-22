Командующий Сухопутными силами ВСУ на фоне отступления войск встретился с коллегой из США

Александр Павлюк также заявил о "совместной работе и над улучшением подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк обсудил с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Дэррилом Уильямсом обстановку в зоне украинского конфликта.

"Ознакомил господина генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями ВСУ, - написал Павлюк в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - В фокусе ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое". Павлюк также заявил о "совместной работе и над улучшением подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя".

Тем временем в Киеве находится председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он приехал на местную конференцию по безопасности и уже обсудил с главой МИД Дмитрием Кулебой военную поддержку Украины со стороны альянса и военно-промышленную кооперацию.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения и признал, что ВС РФ "продолжают вести наступательные действия". С февраля российские войска освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в частности Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.

В новость внесена правка (16:05 мск) - передается с уточнением участника встречи с украинской стороны в заголовке, первом и втором абзацах, верно - командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк; уточняется ключевое слово, верно - генерал.