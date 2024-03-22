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Leonardo примет участие в новозеландском тендере с многоцелевым морским вертолетом AW-159 "Уайлдкэт"

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Вертолет AW159
Вертолет AW159 Wildcat ВВС Южной Кореи выполняет полет с борта фрегата Gwangju.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 21 марта. Группа Leonardo подписала с несколькими компаниями из Новой Зеландии комплексный меморандум о взаимопонимании в рамках проекта продвижения морского многоцелевого вертолета AW-159 "Уайлдкэт" по программе MHR (Multi-Role Helicopter programme).

В подписанном 20 марта меморандуме перечисляются продукты и услуги, которые могут быть оказаны новозеландскими подрядчиками, включая техническую и программную поддержку, эксплуатационную поддержку, техническое обслуживание и другое. К предложению итальянской группы присоединились компании Beca Applied Technologies, Core Aviation, Marops, Redfort Logistics Group и United Machinists.

В рамках реализации программы MHR (прим.ЦАМТО: в случае победы в конкурсе) Leonardo предлагает создать центр поддержки Wildcat Support Centre (NZ) для вертолетов AW-159. Он будет расположен на оперативной базе в Окленде и управляться в сотрудничестве с местными партнерами.

Минобороны Новой Зеландии объявило о намерении заменить 8 устаревших противолодочных вертолетов SH-2G "Сиспрайт" еще в 2019 году, когда была представлена программа модернизации вооруженных сил на период до 2030 года. Тогда стоимость закупки новых морских вертолетов оценивалась в сумму около 1 млрд. новоз. долл. (660 млн. долл. США). Ввод в эксплуатацию новых машин намечался на конец 2020-х гг.

Запрос о предоставлении информации (RFI) для потенциальных претендентов в предстоящем конкурсе был опубликован 24 апреля 2023 года.

Новый вертолет должен вести многодоменные боевые действия в прибрежных районах и взаимодействовать с силами коалиций, в частности, разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Основными функциями MHR должны стать: борьба с подводными лодками и надводными кораблями; огневая поддержка; разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR); а также выполнение различных вспомогательных операций, включая поиск и спасение, логистику, медицинскую эвакуацию и др.

Согласно RFI, поставки новых вертолетов Военно-морским силам Новой Зеландии должны начаться с середины 2027 года и завершиться в 2028 году. Ожидается, что вертолеты будут находиться на вооружении в течение 25 лет.

В документе указывалось, что оценка стоимости предложения от потенциального поставщика должна быть представлена в ценах июля 2025 года. Это подразумевает, что контракт может быть заключен в эти сроки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Продукция
AW159
Компании
Leonardo
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