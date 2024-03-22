Байден не скрывает: оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины (Proletären, Швеция)

Завод боеприпасов в центре города Скрэнтон, штат Пенсильвания, США. Здесь производят 155-мм снаряды для поставок Украине, которых ей не хватает и которые США не могут производить достаточно быстро.

Proletaren: 90% выделенных на Украину средств оседает в американском ВПК

Средства, которые США выделяют на помощь Украине, оседают в американском военно-промышленном комплексе, пишет Proletaren. Ни о каком альтруизме речи не идет: пока идут бои, оружейники набивают себе карманы золотом. И Джо Байден этого не скрывает.

Альфредо Теран Эман (Alfredo Teran Aman)

С самого начала российской спецоперации на Украине деньги на военно-промышленный комплекс США льются настоящим ливнем. Согласно одному исследованию, военная помощь подразумевает в первую очередь внутренние промышленные субсидии, и до 90% выделенных средств даже не покидают страну.

Украинской армии для продолжения боевых действий необходим постоянный приток оружия, боеприпасов и военной техники. Без помощи Запада оборона Украины схлопнется за нескольких недель.

Но эта помощь далека от альтруизма. Для США это, в первую очередь, возможность профинансировать перезапуск и модернизацию своей военной промышленности, где сегодня заняты порядка 2,1 миллиона американцев. Вместе с субподрядчиками это составляет порядка 10% всей рабочей силы, занятой в американском машиностроении.

США выступают в роли важнейшего донора Украины, предоставив в общей сложности 113 миллиардов долларов, из которых более половины пришлось не военную помощь. Новый пакет поддержки был одобрен в Сенате и, как ожидается, вскоре будет рассмотрен в Палате представителей, где большинство у республиканцев.

Некоторые республиканцы, в том числе сам Дональд Трамп, критиковали Джо Байдена за чересчур щедрые, по их мнению, пожертвования Украине, но пакет помощи все равно может быть принят всего с одним изменением: поддержка ограничится сугубо военными нуждами, а гуманитарная помощь будет выдаваться в виде кредита, где залогом послужат замороженные российские активы.

“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО “Пэтриот”, и Алабаме, где производятся ракеты “Джавелин”, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявил Джо Байден после того, как Сенат одобрил последний пакет помощи.

Застрявший с тех пор в Палате представителей, он составляет в общей сложности 95 миллиардов долларов, часть из которых достанется Израилю. Но основная сумма — 60 миллиардов долларов — предназначена все же Украине. Администрация Байдена предполагает, что минимум 38 миллиардов украинских денег пойдут на американские заводы, производящие ракеты, боеприпасы и другую военную технику.

Пакеты военной помощи уже вдохнули новую жизнь в сонные промышленные городки. Пример тому — производство зенитных ракеты “Стингер”.

До украинского конфликта США с 2005 года не выпустили ни одной ракеты “Стингер” — у бедных стран, с которыми США привыкли воевать, почти не было авиации. Сейчас США отправили Украине уже тысячи ракет “Стингер”, а им на замену Пентагон разместил новый заказ на сумму 625 миллионов долларов.

Чтобы возобновить производство, производителю Raytheon пришлось снова нанять на завод в Тусоне, штат Аризона, пенсионеров.

В Меските, штат Техас, General Dynamics строит новый завод, где будут трудиться сотни рабочих, чтобы удовлетворить потребности в 155-мм артиллерийских снарядах. По некоторым данным, Украина расстреливает от 6 000 до 8 000 снарядов в день. США уже поставили около миллиона, но запасы начинают иссякать.

До начала боевых действий США производили лишь порядка 15 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в месяц. В результате последовали крупные инвестиции Пентагона: он вложил 1,5 миллиарда долларов, чтобы увеличить производство примерно на 500% и довести его почти до 100 000 снарядов в месяц.

Благодаря Украине военно-промышленный комплекс США влил десятки миллиардов долларов более чем в сотню новых производственных предприятий, создав рабочие места почти во всех штатах.

При этом США получает выгоду не только от собственной помощи Украине. Целый ряд стран НАТО передали Украине старую военную технику, после чего заменили ее новой американской.

Так, Польша отправила на Украину 250 старых советских и немецких танков, а затем подписала соглашение о покупке сотен танков M1A2 “Абрамс” с завода в Огайо на сумму 6,15 миллиарда долларов. Польша также отправила на Украину старые советские вертолеты, а затем купила 96 новых “Апачей” с завода Boeing в Аризоне за 12 миллиардов долларов.

При этом помощь Швеции Украине относительно ВВП страны превышает американскую. Военная поддержка Стокгольма оценивается примерно в 30 миллиардов шведских крон, и она тоже принесла огромную пользу шведской военной промышленности — хотя значительная ее часть сегодня принадлежит американо-британской BAE Systems.

По разным оценкам, в военной промышленности Швеции занято около 30 000 человек, причем только за последние годы кадры пополнились несколькими тысячами новых сотрудников.

Помимо прочего, Швеция подарила Украине 50 машин Stridsvagn 90 с завода BAE Systems Hägglunds в Эрншёльдсвике — вместо них вооруженные силы купят новые. Всего за пару лет штат завода в Эрншёльдсвике вырос с 800 более чем до 2 000 работников.

Кроме того, Швеция отправила на Украину восемь самоходных артиллерийских установок Archer и заказала 48 новых у BAE Systems Bofors в Карлскуге. Кроме того, Швеция отправила Киеву тысячи гранатометов и противотанковых ракет производства Saab.

Вооруженные силы разместили новых заказов на несколько миллиардов крон, в результате чего компания Saab уже удвоила производственные мощности, наняла почти 2 500 новых сотрудников только в 2023 году и выделила целый миллиард крон на расширение производственных мощностей в Карлскуге.

Так что покуда на Украине гибнут солдаты, оружейники набивают себе карманы золотом.