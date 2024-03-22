"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"

США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолет

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Великобритания отчиталась об успешных испытаниях системы, которая должна "коренным образом изменить боевое пространство". Речь о лазерных установках. Технологию разрабатывали десятилетиями и наконец подготовили к применению. В чем плюсы и минусы этого вида вооружений — в материале РИА Новости.

Почему долго не получалось?

Долгое время боевые лазерные установки оставались экспериментальными. Однако они уже не фантастика. Этому способствовало развитие гражданских технологий, объяснял в 2020-м в интервью The War Zone старший научный сотрудник Lockheed Martin Роб Афзал.

В 1990-е началось стремительное развитие оптоволоконной связи, то есть передачи данных световыми импульсами. В отрасль вкладывали миллиарды долларов. Когда рынок насытился, компании, занятые в этой сфере, принялись искать себе новое применение.

Выяснилось, что волоконный лазер можно применять в промышленности — например, для резки, сварки, сверления. Сегодня так и делают при изготовлении бытовой техники, электронных гаджетов, автомобилей.

Но для оружия пришлось бы строить огромную установку. В американском ВПК нашли решение.

Пучок оптического волокна в руках работника участка оптоволокна предприятия по производству телекоммуникационного оборудования Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Когда белый свет проходит через призму, он расщепляется на все цвета радуги. Оружейники проделали обратное: объединили пучок лучей в один энергетический поток. Это повысило мощность примерно втрое. Появилась возможность создавать достаточно компактные аппараты для того, чтобы устанавливать их не только на корабли и самолеты, но и на автотранспорт.

"Поразит любую цель"

Конфликты на Украине и в других регионах заставили США пересмотреть концепцию ПВО — в том числе малой дальности. Дело в том, что американцы лишаются привычного превосходства в воздухе. Даже нерегулярные военизированные формирования способны им противостоять. Прежде всего благодаря дронам.

Традиционные системы малоэффективны против небольших беспилотников. Кроме того, противоракета в разы дороже, чем любой квадрокоптер. Поэтому особые надежды в Пентагоне возлагают на лазеры. Ими оснастят бронетранспортеры Striker и другие сухопутные платформы. Более мощными уже вооружают эсминцы.

В марте об успешном испытании лазерного оружия "дальнего действия" сообщили в Великобритании. Систему Dragonfire протестировали на ракетном полигоне на Гебридских островах. Сбивали различные беспилотники и минометные снаряды.

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce Источник изображения: CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)

Характеристики засекречены. В военном ведомстве утверждают, что оружие способно поражать "любую видимую цель". Министр обороны заявил: это "коренным образом изменит боевое пространство". Главное преимущество — дешевизна: один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов.

В Киеве уже выразили готовности испытать Dragonfire на поле боя. Но у Лондона пока нет таких планов.

Подобные разработки ведут и другие страны. Так, известно, что Израиль располагает системой ПВО "Железный луч". Правда, подтвержденных случаев ее применения пока нет.

Что у нас?

В СССР занимались этим направлением с 1960-х. Однако обычные кинетические перехватчики были признаны более дешевыми и надежными. После распада страны все программы свернули.

О нынешних проектах мало что известно. В послании Федеральному Собранию в 2018-м Владимир Путин упомянул лазерный комплекс, который позже получил название "Пересвет". Тут все тоже засекречено. Предположительно, установка предназначена для борьбы с противовоздушной и противоракетной угрозой.

В мае 2022-го вице-премьер Юрий Борисов (ныне — глава госкорпорации "Роскосмос") сообщил, что Россия располагает лазерным оружием большой мощности.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" Источник изображения: © Минобороны РФ

"Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому, прожигает, — объяснял он. — Чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора", сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до пяти километров могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотные средства".

Также Борисов отметил, что первые образцы уже применяются в специальной военной операции.

В августе 2023-го прошла неофициальная информация о полигонных испытаниях лазерной пушки. Уточняли, что тепловой луч успешно поразил как беспилотники самолетного типа, так и квадрокоптеры.

"Без шума и пыли"

Предполагалось, что это беззвучное оружие используют и для поддержки "коммандос". В 2017-м тогдашний глава Командования специальных операций США Брэд Уэбб описывал вероятный сценарий: перед тем как группа захвата проникнет в логово террористов, высокоэнергетический луч "без малейшего шума, свиста или взрыва" уничтожит электрический трансформатор, двигатель автомобиля и другое оборудование.

"В результате у врага нет ни связи, ни средства эвакуации, ни электроэнергии, ни возможности ответной разведки, наблюдения и рекогносцировки. Через несколько минут группа спецназа выходит из комплекса с главарем террористов в руках", — говорил он.

Концепт истребителя, оснащенного лазерным оружием Источник изображения: © Lockheed Martin

Кроме того, американцы хотели разместить лазерные пушки на самолеты непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider. Испытания неоднократно откладывали, пока наконец вовсе не отменили в этом месяце. Причина — неназванные "технические проблемы".

Также в США тестируют лазерные установки на истребителях.

Есть у этого оружия и недостатки. Неизвестно, в какой степени на боевую эффективность лучей повлияют сложные погодные условия — скажем, дождь или туман. К тому же лазер поражает только цели в пределах прямой видимости — то есть на относительно небольшом расстоянии. У разных систем дальность — от полутора до пяти километров. А для той же авиации в условиях современной войны критически важно иметь возможность наносить удары с большой дистанции, в десятки километров, — не входя в зону действия ПВО.

Как бы то ни было, реальный потенциал лазерного оружия выявит лишь его реальное боевое применение.