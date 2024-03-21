Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах (Le Monde, Франция)

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Французская армия готовится к участию в самых жестких конфликтах. Об этом сообщил начальник штаба Сухопутных войск страны генерал Пьер Шилль в статье для Le Monde. По его словам, главная задача на данный момент — увеличить мощь национальных войск, чтобы они могли "менять имеющиеся тенденции" и "препятствовать нападению на Францию".

В период, когда очаги кризисов множатся, Франция, рамочная страна НАТО, обладает серьезными преимуществами. "Помимо ядерного оружия, она располагает обученной армией, которая может действовать совместно с войсками союзников", — объясняет генерал Пьер Шилль в статье для газеты Le Monde.

Начало 2024, геополитическая напряженность нарастает: количество кризисов увеличивается, и есть риск, что они могут выйти из-под контроля или что их география расширится. Пришло время задуматься: как адаптировать армию к задачам завтрашнего дня? Как начальник штаба cухопутных войск Франции, я стремлюсь к тому, чтобы наша армия была настолько мощной, чтобы могла менять имеющиеся тенденции, решать конфликты и укреплять солидарность, а также препятствовать нападению на Францию, защищать ее народ, территорию и интересы.

Давайте посмотрим на ситуацию с этиологической точки зрения. Несколько десятилетий мира, в течение которых экспедиционные войска развертывали в ограниченных масштабах для выполнения миссий по урегулированию кризисов, привели к тому, что западные общества недооценили реальность баланса сил и воли к власти. После окончания холодной войны мы надеялись, что военных конфликтов больше не будет из-за их незаконной природы, что армия будет использоваться для урегулирования кризисов, что мы отойдем от насильственных методов. Однако войны, которые сегодня разворачиваются на наших глазах, заставляют нас усомниться в такой перспективе. Мировой порядок, в основе которого лежит уважение к суверенитету государств и международному праву, а также приоритет дипломатическому урегулированию споров, сегодня представляется как несущественный, западный и даже подорванный. Вопреки мирным устремлениям европейских стран, конфликты, разгорающиеся на окраинах нашего континента, свидетельствуют не столько о возвращении войны, сколько о том, что она остается общепризнанным методом разрешения споров. Это реальное положение дел, и мы должны информировать наших граждан об этом.

Анализ конфликтов многому нас учит. На местах мы наблюдаем возвращение войны, что означает, что международное право соблюдается в меньшей степени, чем раньше. Методы ведения боевых действий меняются по мере развития технологий. Однако теперь иллюзии о том, что современные войны можно вести полностью дистанционно, рассеялись. Новый тип военного конфликта не заменил традиционную войну, они идет параллельно: радиоэлектронная война не исключает рукопашного боя в окопах; кибератаки не исключают артиллерийских дуэлей; информационная пропаганда не исключает сражений в населенных пунктах; гиперзвуковые ракеты не исключают атаки недорогих беспилотников.

Смена масштаба

Нынешние конфликты заставляют нас пересмотреть представление о численности войск. Времена, когда с помощью трехсот солдат можно было изменить ход истории, прошли. Больше нет "малых войн", так как доступ к некоторым передовым технологиям стал более демократичным: ополченцы-хуситы, поддерживаемые Ираном бросают вызов свободе перемещения в Красном море с помощью высокотехнологичных противокорабельных ракет.

У Франции есть ряд серьезных преимуществ, когда речь идет о балансе сил и новых формах ведения войны. Благодаря географическому положению и процветанию Европейского союза, ни один противник не угрожает границам ее метрополии. Вызовы суверенитету французских территорий за пределами Республики остаются незначительными. Силы ядерного сдерживания Франции защищают ее жизненно важные интересы.

Однако Франция не застрахована от напряженности, которая возникает в мире. У нее имеются внешние обязательства. У нее есть интересы и территории в каждом географическом регионе. Она связана оборонными соглашениями с государствами, которые подвергаются серьезным угрозам. Чтобы защититься от агрессии и отстоять свои интересы, французская армия готовится к самым жестким столкновениям, заявляет об этом и демонстрирует это — si vis pacem, para bellum ("если хочешь мира, готовься к войне").

Стратегическая солидарность с нашими союзниками, главным образом в Европе и в рамках НАТО, требует от Франции наличия войск, которые обучены и способны действовать совместно с армиями союзников. Ядерное сдерживание не является универсальной гарантией: оно не защищает от конфронтации, которая остается за чертой жизненно важных интересов. Сухопутная армия учитывает эту стратегическую ситуацию. Поскольку мы меняем масштаб, авторитет армии выражается в быстроте реагирования в плане развертывания сил и способности командовать операцией более значительного размаха.

Переход на новый уровень

Франция способна в течение тридцати дней выделить одну дивизию, то есть около 20 тысяч человек, для участия в коалиции. У нее есть возможность командовать армейским корпусом, ее численность составляет до 60 тысяч человек. Это означает, что французскую дивизию объединят с национальными силами верхней части военного спектра, с одной или несколькими дивизиями союзников. Штаб корпуса — важнейшая структура для управления сухопутными операциями различной интенсивности, от урегулирования кризисов, миссий по обеспечению безопасности до операций высокой интенсивности. Это инструмент державы, способной обучать союзников. Это также дипломатический и военный инструмент, который позволяет Франции выступать самостоятельно в качестве страны — члена НАТО или в рамках специальной коалиции.

Переход к более эффективным командным ресурсам и более широким возможностям развертывания свидетельствует о решимости военных внести свой вклад в завтрашнюю борьбу держав за влияние. Статус координирующей страны соответствует статусу Франции как уравновешивающей и ведущей державы: сохранять свободу действий, брать на себя ведущую роль в операции и отстаивать свою точку зрения в рамках коалиции. На этом стремлении поддерживается авторитет Франции в НАТО, в Европейском союзе и в отношениях с нашими союзниками, кем бы они ни были. Оно соответствует правилам сдерживания, предлагая дополнительные шаги до того, как наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Это стремление демонстрирует решимость обескуражить потенциального противника и "выиграть войну до начала войны".

Сейчас не время просто анализировать окружающие нас конфликты. Сухопутная армия адаптируется, чтобы обеспечить безопасность французского народа и содействовать безопасности его союзников, главным образом в Европе. Она участвует в масштабных преобразованиях, которые укрепляют ее потенциал и ужесточают структуру. Будь то в военных городках, на учениях или в операциях, армия всюду является воплощением силы и ценностей нации. Она гордится тем, что в ее ряды вступает так много молодых людей. Она готова. Что бы ни происходило в мире, французы могут быть уверены: их солдаты готовы принять вызов.

Автор: Пьер Шилль (Pierre Schill), генерал, начальник штаба Сухопутных войск Франции.