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ТАСС

Группа из 10 кораблей Балтийского флота отразила в базе авиационный удар "противника"

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Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС.

Налет авиации имитировали бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-24 и Ми-8

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны (ПВО) и морской авиации флота прошли в Балтийской военно-морской базе в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота. В них было задействовано более 10 надводных кораблей.

"Учебные задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы флота. К учению привлекались также расчеты ПВО береговых частей базы", - говорится в сообщении.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота, уточнила пресс-служба

"В ходе учения средства ПВО кораблей и береговых подразделений были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, которые были условно уничтожены при подходе на рубеж ведения огня", - рассказали в пресс-службе.

В ходе учений также были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи. 

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