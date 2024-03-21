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ТАСС

Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"

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Ильницкий Андрей Михайлович
Ильницкий Андрей Михайлович.
Источник изображения: photo.peoples.ru

Андрей Ильницкий сообщил, что именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военные специалисты США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий" с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения сознания противника. Об этом заявил советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий.

"Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения сознания противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО - важнейшим оперативным доменом", - заявил Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества".

По его словам, именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником. "Это война за умы и за сознания, это ментальная война", - подчеркнул он.

Ильницкий отметил, что за разработкой и внедрением этих технологий стоят мировые центры когнитивных исследований, в том числе Гарвардского, Принстонского университетов, командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО, Объединенный центр боевых действий в области информационных операций МО США и другие структуры.

Советник Шойгу также заявил, что "для "развязывания" рук этим структурам руководством США принята на вооружение концепция "перманентной информационной и киберактивности на передовых рубежах" за счет перенесения борьбы на вражескую (к примеру, в Россию) "виртуальную территорию". 


Идея ментального превосходства

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что идея всестороннего превосходства стала для США религией. "Идея всестороннего превосходства, не только расового или цивилизационного, но и военного превосходства, экономического, она стала для западных стран религией, в первую очередь для Соединенных Штатов. С позиции вот этого религиозного самоощущения они не хотят воспринимать разумные вещи. Это затрудняет, конечно, достижение мира, спокойствия, равновесия в международных делах. Они стремятся при помощи этого превосходства подавить другие народы, другие страны, чтобы они потеряли свой суверенитет и независимость", - заявил ТАСС Литовкин.

По его словам, вступившие в НАТО страны вынуждены действовать в ущерб своей экономике. Как пример эксперт привел в том числе Украину. "НАТО заставило украинскую армию действовать по натовским инструкциям, наставлениям. И натовские генералы руководили Украиной во время так называемого контрнаступа, который катастрофически закончился для Украины. Отсюда все происходит, в том числе все неудачи тех же европейцев, Украины, которые действуют вопреки своим национальным интересам. Соединенные Штаты и натовцы навязали им свое ментальное представление о том, как должен развиваться мир", - добавил он.

К новым видам вооружения в ментальной войне можно отнести психологическое, информационно-психологическое давление, давление при помощи культуры, это тот же Голливуд, подмена традиционных ценностей западными, отметил Литовкин. "Это все в комплексе действует на психику людей, на руководство тех или иных стран", - заключил эксперт.

Как сообщал 30 ноября 2023 года ТАСС Ильницкий, комментируя предыдущую статью в журнале "Арсенал Отечества" о ментальной войне, цельность ценностной основы российского народа помогла отразить блицкриг ментальной войны, который Запад пытался провести в 2022 году. Осознав безуспешность этих попыток, противник пытается разделять общество и влиять на элиты. По его словам, о провале такого "блицкрига" говорят социологические замеры поддержки СВО, поэтому теперь противник собирается сегментировать общество, разрушая ценностную основу, которая позволила ему выстоять.

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1 комментарий
№1
21.03.2024 11:51
0
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