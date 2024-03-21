Выпускники отряда подготовки операторов БЛА ГрВ "Юг" приступили к выполнению задач в зоне СВО

ЦАМТО, 20 марта. В отряде подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг" прошел очередной выпуск специалистов.

В ходе обучения военнослужащие регулярно тренировались и совершенствовали свои навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов формата FPV.

Каждый инструктор отряда является профессионалом своего дела, что позволяет точно и доступно донести информацию до каждого обучаемого новобранца.

Проходя курс обучения в отряде, каждый курсант обретает уверенные навыки не только полета, но и ремонта, а также программирования своего коптера. Особое внимание уделяется и минно-взрывному делу, где военнослужащих обучают применять те или иные боеприпасы по живой силе или технике противника. Также инструктор-инженер обучает модернизировать крепление штатных боеприпасов под FPV-дрон.

"В целом, сегодня занятия прошли с положительной динамикой. Люди быстро обучаются, у них видно рвение, желание учиться чему-то новому, чтобы быть полезным для нашего общего дела" – рассказал об обучаемых старший инструктор с позывным "Рокот" После сдачи экзамена по пилотированию, военнослужащих допускают к боевым вылетам, где они уже на практике выполняют задачи поражения живой силы и бронетехники противника.

После выпуска из отряда подготовки операторы БЛА продолжают самостоятельные тренировки в свободное от боевых задач время, что позволяет не утратить полученные навыки, говорится в сообщении Минобороны РФ.