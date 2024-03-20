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ТАСС

В Киеве заявили, что западные союзники в Рамштайне выделили ВСУ снаряды и ракеты для ПВО

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном, в ходе которой стороны обсудили планы Киева на 2024 год

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Западные союзники по итогам заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне выделили Киеву новые пакеты военной помощи, включающие поставки артиллерийских снарядов и ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

"Боеприпасы - то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды [калибра] 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Умеров добавил, что провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном, в ходе которой стороны обсудили планы Киева на 2024 год, строительство фортификационных сооружений и поставки средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом примерно 500 млн евро, включающий 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера.

В формате Рамштайн представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы украинских войск. Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за недостаток дальнобойных средств поражения у вооруженных сил страны. 

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