Экс-глава МО Британии заявил, что Лондон не должен исключать отправку войск на Украину

Бывший министр обороны королевства Бен Уоллес также выступил за увеличение расходов на оборону до 3% ВВП

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес заявил, что Лондон не должен исключать возможность отправки войск на Украину, чтобы держать российские власти в неведении относительно своих дальнейших планов.

"Думаю, что нам стоит использовать такие выражения, как "мы не исключаем этого". В конце концов, неопределенность - это часть сдерживания. [Нужно], чтобы наш противник гадал о том, как далеко мы зайдем и на что мы готовы. <...> Важно, чтобы мы никогда не закрывали мосты. Необязательно, что мы будем так поступать, но важно держать людей в неведении. Наши противники как раз добиваются от нас того, чтобы мы исключали что-либо", - сказал Уоллес в интервью радиостанции Times Radio.

Бывший министр обороны Великобритании также выступил за увеличение расходов на оборону до 3% ВВП. По его словам, как правящая Консервативная партия, так и оппозиционная Лейбористская партия должны осознать степень угроз, с которыми сегодня сталкивается Соединенное Королевство. "Я бы хотел, чтобы консерваторы и Лейбористская партия включили (увеличение расходов на оборону до 3% ВВП) в свои [предвыборные] манифесты", - добавил Уоллес.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.