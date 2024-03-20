Войти
Lenta.ru

Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

311
0
0
Фото: Neven Krcmarek / Unsplash
Фото: Neven Krcmarek / Unsplash.

ArsTechnica: в Минобороны США рассказали о планах на Луну

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов рассказало об экономической стороне концепции американской стратегии по освоению Луны. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В агентстве уверены, что развить торговлю и экономику на Луне помогут шесть основных инфраструктурных шагов.

Во-первых, присутствие человека на Луне должно обеспечиваться развитой системой энергообеспечения, предполагающей, в частности, создание централизованного отопления и охлаждения жилых и производственных помещений. Во-вторых, на естественном спутнике Земли необходимо наладить системный поиск полезных ресурсов, в частности, при помощи орбитальных космических аппаратов. В-третьих, на Луне возможен запуск производства кремниевых пластин, которые предлагается использовать в суперкомпьютерах.

В-четвертых, на естественном спутнике Земли можно использовать микроорганизмы для производства продуктов питания, фармацевтических препаратов, добычи полезных ископаемых и возведения зданий. В-пятых, необходимы технологии для добычи ресурсов в слабой гравитации. И, в-шестых, на Луне необходима система навигации.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай обозначил позицию по использованию ресурсов Луны. Согласно заявлению китайской делегации в ООН, использование лунных ресурсов должно происходить в рамках Договора о космосе, заключенного в 1967 году.

В декабре прошлого года издание сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, Соединенные Штаты рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
ООН
Проекты
ИТ
Луна
Похожие новости
02.10.2019
Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма?
20.09.2019
Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег
05.10.2017
В США оценили историческое значение запуска первого советского спутника
15.05.2017
Какой будет третья мировая
05.11.2014
Нежилое пространство
19.10.2012
Информационная война – эффективность без оружия
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS