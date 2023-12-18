Лунные ресурсы признали важными для будущего США

В Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на слушания, состоявшиеся в комитете по природным ресурсам Палаты представителей. По итогам мероприятия его участники пришли к выводу, что добыча полезных ископаемых в космосе может иметь важное значение для будущего Соединенных Штатов, и потребовали, чтобы соответствующий вопрос был тщательно изучен и получил поддержку от государства.

«Человечество стоит на пороге новой эры, которая будет определяться развитием космоса и использованием космических ресурсов», — сказал исполнительный директор компании TerraSpace Эрик Сандби.

По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, США рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

В июле обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Китай планирует одержать победу над США в новой космической гонке.