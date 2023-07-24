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В США заявили о планах Пекина победить Вашингтон в космической гонке

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Long March-5B
Long March-5B.
Источник изображения: defencetalk

Китай планирует одержать победу над США в новой космической гонке. С таким заявлением в своей колонке выступил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке — стране, которая впервые высадила человека на Луну, — и побороться за лидерство в этом пространстве», — пишет автор.

Ссылаясь на главу Космического командования Вооруженных сил США генерала Джеймса Дикинсона и помощника министра обороны по космической политике Джона Плама, обозреватель утверждает, что Вашингтон слишком поздно обратил внимание на космические амбиции Пекина.

Тем не менее, по оценке Игнатиуса, в Китае не так много частных космических компаний, как в США, хотя первый способен выводить американские космические аппараты из строя. Обозреватель уверен, что сторонам следует обсудить правила поведения на околоземной орбите, «иначе США могут потерять свое некогда внушительное преимущество на последнем рубеже».

Ранее заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов Китая Чжан Хайлянь в ходе выступления на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань представил подробности высадки первых тайконавтов на Луну.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Луна
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