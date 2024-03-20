Во Франции считают, что Макрона сметут, если всплывет правда о потерях на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филипп отметил, что был поражен, прочитав заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах Макрона отправить на Украину воинский контингент в 2 тыс. человек

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Публикация правды о гибели французских военных на Украине и о планах президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке воинского контингента в эту страну приведет к грандиозному скандалу, который будет иметь тяжелые последствия для нынешнего руководства Пятой республики. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя данные СВР РФ о французских военных на Украине.

"Я не удивлен, что французские военные уже присутствуют на Украине и среди них есть погибшие. Нужно их всех как можно скорее вернуть на родину. Когда правда станет известна, это будет грандиозный скандал, который сметет Макрона, - сказал он. - Если выяснится, что он солгал о присутствии там французских солдат, то я не думаю, что ему удастся избежать как минимум вотума недоверия, который свалит правительство". Филиппо добавил, что у военных также есть свои неофициальные каналы, по которым они могут выразить свое недовольство в СМИ и повлиять на политику властей.

Политик заявил, что был поражен, прочитав заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о планах Макрона отправить на Украину воинский контингент в 2 тыс. человек. По словам Филиппо, эти данные следует максимально широко распространить среди жителей республики, поскольку большинство из них не желают, чтобы их страну втягивали в чужой военный конфликт.

"Макрон все больше погружается в безумие, и я говорю это серьезно. Французы с ним не согласны. До военного руководства Франции также следует донести, что люди такого не потерпят. Это будет мясорубка, бойня для нашей страны, которая может привести к третьей мировой войне", - сказал он.

Данные СВР о французах на Украине

Нарышкин ранее заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. При этом, по его словам, французские военные неофициально уже присутствуют на Украине и среди них есть погибшие и раненые. Глава российский разведки заявил, что в Министерстве вооруженных сил Франции неофициально признают гибель своих военнослужащих и с таким уровнем потерь французская армия не сталкивалась со времен Алжирской войны. В Елисейском дворце, как утверждает глава СВР РФ, также считают, что число погибших французов "превысило психологически значимый порог" и сейчас стоит вопрос о тайном захоронении погибших и лечении раненых, чтобы не спровоцировать народные протесты.

Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже 26 февраля, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте. В вышедшем 17 марта интервью газете Le Parisien Макрон заявил, что в определенный момент может потребоваться осуществление наземных операций, "чтобы противостоять российским силам" на Украине.