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ТАСС

Эксперт: допустившего отправку войск на Украину Макрона история ничему не учит

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Полковник в отставке Сергей Суворов считает, что это на некоторое время затянет конфликт

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск на Украину ничему не научила история. Как рассказал ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук полковник в отставке Сергей Суворов, 2 тыс. военных ничего не изменят в ходе специальной военной операции (СВО).

Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже 26 февраля, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 19 марта заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек.

"Историю не помнят и не читают, и вообще она их ничему не учит. Ну, придут они тем более, что это 2 тыс. человек, да, как там сообщается. Ну что, погоду они не сделают. Да, это лишь затянет конфликт на некоторое время. Да, это будут дополнительные жертвы", - сказал Суворов.

В то же время, Суворов отметил, что "лавры Наполеона Макрону не светят". По его словам, таких военачальников, как Наполеон, во Франции сейчас нет.


Данные СВР о французах на Украине

Нарышкин ранее также заявил, что французские военные неофициально уже присутствуют на Украине и среди них есть погибшие и раненые. По его словам, в Министерстве вооруженных сил Франции непублично признают гибель своих военнослужащих, причем с таким уровнем потерь французская армия не сталкивалась со времен Алжирской войны 1954-1962 годов. В Елисейском дворце, как утверждает глава СВР, также считают, что число погибших французов "превысило психологически значимый порог" и сейчас стоит вопрос о тайном захоронении погибших и лечении раненых, чтобы не спровоцировать протесты.

После этого Министерство вооруженных сил Франции выступило с утверждением в Х (ранее Twitter), что сведения, о которых сказал Нарышкин, якобы не соответствуют действительности.

Как сообщили в Минобороны России 14 марта, российские войска уничтожили 147 из 356 французских наемников, прибывших на Украину за время СВО. Всего Киев, по данным военного ведомства, потерял убитыми 5 926 наемников из разных стран.

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Алжир
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Нарышкин Сергей
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