Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон запустил сайт по отслеживанию выделяемой Украине американской военной помощи

305
0
0
Пентагон и ЦРУ используют недокументированные возможности программых продуктов американских компаний для сбора закрытой информации в компьютерных сетях иностранных государств. Фото с сайта www.cybercom.mil
Пентагон и ЦРУ используют недокументированные возможности программых продуктов американских компаний для сбора закрытой информации в компьютерных сетях иностранных государств. Фото с сайта www.cybercom.mil.

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, на котором американцы смогут получить информацию о том, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, которые США предоставляют Киеву, сообщает во вторник The Hill.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы предоставленная Украине помощь использовалась по назначению.

Вместе с тем на сайте есть контактные данные для тех, кто хотел бы поделиться информацией о мошенничестве, растрате или неправомерном использовании выделяемой помощи.

The Hill отмечает, что республиканцы в конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, при этом многие из них задаются вопросом, существует ли надлежащий учет отправляемого Киеву оружия.

Издание также указывает, что Управление генерального инспектора Пентагона в прошлом признавало, что столкнулось с некоторыми сложностями по отслеживанию помощи Украине, но не обнаружило серьезных проблем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS