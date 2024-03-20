Пентагон запустил сайт по отслеживанию выделяемой Украине американской военной помощи

Пентагон и ЦРУ используют недокументированные возможности программых продуктов американских компаний для сбора закрытой информации в компьютерных сетях иностранных государств. Фото с сайта www.cybercom.mil.

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, на котором американцы смогут получить информацию о том, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, которые США предоставляют Киеву, сообщает во вторник The Hill.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы предоставленная Украине помощь использовалась по назначению.

Вместе с тем на сайте есть контактные данные для тех, кто хотел бы поделиться информацией о мошенничестве, растрате или неправомерном использовании выделяемой помощи.

The Hill отмечает, что республиканцы в конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, при этом многие из них задаются вопросом, существует ли надлежащий учет отправляемого Киеву оружия.

Издание также указывает, что Управление генерального инспектора Пентагона в прошлом признавало, что столкнулось с некоторыми сложностями по отслеживанию помощи Украине, но не обнаружило серьезных проблем.